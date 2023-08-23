الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: الموافقة على تقنين 75 حالة بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إنهاء إجراءات تقنين 75حالة بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت في الموضوعات المطروحة ، والذي ترأسه المحافظ، بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب إيهاب بكري، المستشار العسكري للمحافظة، وممثلى عن مديرية أمن المنيا والمديرية المالية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

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وشدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.

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ووجه محافظ المنيا ،  إدارة الأملاك بالمحافظة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالموضوع ، والمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود والمساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية مشددا على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة.

وكان محافظ المنيا، قد أعلن في الأجتماع السابق أنه تمت الموافقة علي السير في إجراءات تقتنين 53 حالة بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي بنطاق المحافظة و4 حالات داخل الحيز العمراني والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، كما تم خلال الأجتماع أستعراض حالات تقنين الأوضاع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية وذلك تمهيدا لإتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لها.

محافظ المنيا الظهير الصحراوي الشرقي والغربي القانون 144 لسنه 2017 محافظة المنيا مديرية أمن المنيا

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