نائب محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى أبوقرقاص

كلَّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري، مؤكدًا تسخير كل الإمكانات وتقديم التسهيلات لضمان تنفيذ المشروعات وتسليمها وفقًا للخطة الزمنية المحددة لدخولها الخدمة.

وفي إطار هذه التكليفات، تفقد نائب المحافظ، يرافقه تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، والمهندس أحمد عاطف، مدير هيئة التعمير بمحافظة المنيا، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية أبوقرقاص البلد والتي ضمت مشروعات الصرف الصحي والمركز التكنولوجي تمهيدًا للافتتاح ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكل المواصفات والاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على الشركات المنفذة وإلزامها بسرعة إنهاء أعمال المشروعات في موعدها.

تفقد مشروعات مدينة أبوقرقاص

وفي سياقٍ متصل، تفقد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، عددًا من المشروعات الخدمية بقرية اتليدم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا تسخير الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء من المشروعات وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

الجدير بالذكر أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ عددها 3265 مشروعًا جارٍ تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولي من المبادرة في 28 قطاعًا لخدمة 192 قرية و757 تابعًا بنطاق 5 مراكز مستهدفة وشملت مشروعات المرحلة الأولى 216 مدرسة و162 وحدة صحية و17 محطة معالجة ومستشفيين بمركزي مغاغة وأبوقرقاص بجانب مشروعات وحدات الإسعاف ونقاط الحماية المدينة ومراكز الشباب والأسواق ومكاتب البريد والمواقف.

نائب محافظ المنيا يتفقد المشروعات

نائب محافظ المنيا يتفقد المشروعات