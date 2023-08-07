الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تستمر ليومين.. انطلاق فعاليات «المكتبة المتنقلة» بمدارس مطاي في المنيا

المكتبة المتنقلة
المكتبة المتنقلة تقدم فعالياتها بمطاي بالمنيا

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات “المكتبة المتنقلة” التابعة لمكتبة مصر العامة،  بمركز مطاي شمال محافظة المنيا وتستمر حتي غدٍ الثلاثاء، حيث تواجدت المكتبة بمدرسة العروبة بمدينة مطاي وذلك بالتنسيق مع ادارة الامومة والطفولة ووحدة حماية الطفل بمجلس مدينة مطاي، لنشر الوعي والثقافة من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها.

حضر فعاليات اليوم الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز ورئيس حي شمال.

وأوضح المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن المكتبة المتنقلة تقدم العديد من الانشطة للأطفال والسيدات في محيط تواجدها بمدرسة العروبة للتعليم الاساسي تحت اشراف الدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة و رانيا ابراهيم مدير شئون المرأة ووحدة حماية الطفل بمجلس مدينة مطاي مشيرا إلي أن المكتبة المتنقلة ستستكمل زيارتها لمركز مطاي حيث ستتجه الي مركز شباب بردنوها غدا الثلاثاء لتقديم فعالياتها وأنشطتها وخدماتها للأطفال بالقرية .

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأنشطة والفعاليات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، وفي إطار تنفيذ خطة مكتبة مصر العامة بالمنيا للوصول لأكبر قدر من المستفيدين في القرى و المراكز النائية و الذين يصعب عليهم الوصول لمقر المكتبة 

وفي تصريحات لها، أكدت الدكتورة أمل عليوة،  مديرة مكتبة مصر العامة، أن مشروع المكتبة المتنقلة والذي تنفذه مكتبة مصر العامة بالمنيا، سيغطي جميع القري بمراكز المحافظة يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.

وأشارت “عليوة” إلي أنه تم تحديد موعد لكل مركز من مراكز المحافظة التسع مضيفة أن فعاليات وأنشطة المكتبة تتم بالتعاون مع بعض الجهات والمديريات والغدارات بالمحافظة مثل إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة والتربية والتعليم والأزهر الشريف من خلال منطقة المنيا الأزهرية ومديرية الطب البيطري بجانب الوحدات المحلية بمراكز المحافظة والتي تقوم بأستضافة الأنشطة والفعاليات.

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المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة فعاليات وأنشطة بمركز مطاي مدرسة العروبة للتعليم الأساسي بمطاي مركز شباب برد نوها بمطاي بالمنيا الدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي
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