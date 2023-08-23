زراعة 145 شتلة ليمون وكافور ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاى بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه قال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار، حيث تمت زراعة ١٤٥ شتلة ليمون وكافور بالطريق الدائرى على جانبي الطريق الدائري أمام المجزر الآلي بمطاي وحتى ميدان السلام.

وأوضح أن إدارة تخطيط وتجميل المدينة قامت بري الأشجار المزروعة بالطريق الدائرى، كما تم ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار التي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعي ورفع نواتج قص الأشجار بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي.

وأكد أن هذه الأعمال والفعاليات تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة وتطوير الميادين وتكثيف أعمال التجميل والنظافة بكافة شوارع وطرق وميادين المدينة ومداخل وشوارع القري لتوفير بيئة صحية نظيفة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقرى التابعة لها.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات التي تقدمها وفي مقدمتها النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، بجانب أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة وحملات إزالة التعديات بكافة أشكالها والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا