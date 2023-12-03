ضمن "حياة كريمة".. وزير الاتصالات يشهد إطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرية الأزهرى بالمنيا

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة في قرية الأزهري بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

يأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي تقوم بتنفيذه وزارة الاتصالات بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة.

وقام وزير الاتصالات، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وقيادات الوزارة، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، بافتتاح مكتب بريد مدينة مغاغة عقب تطويره وتحديثه، وافتتاح مكتب بريد مطاي.

ومن المقرر قيام الوزير بتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية، التي نفذتها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز المحافظة، منها ما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات ومشروعات مصر الرقمية.

كما سيقوم بتفقد شبكة الاتصالات بقرية الأزهرية بمركز العدوة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويقوم الوزير بزيارة جامعة المنيا، وافتتاح مركز إبداع مصر الرقمية، والتعرف على ما يقدمه للطلاب، وسيتم استعراض عدد من النماذج الناجحة للشركات والأفراد، وعمل لقاء مثمر مع المستفيدين من هذه الخدمات.

ويختتم وزير الاتصالات جولته بافتتاح مكتب المبيعات المتطورة بجوار سنترال مدينة المنيا.

يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، يقوم اليوم الأحد بزيارة لمحافظة المنيا لافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة.