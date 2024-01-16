محافظ المنيا يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة وحدة تطوير المناطق العشوائية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بعمل الوحدة، والموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال الوحدة.



جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف أبو العيون، المشرف العام على الوحدة، والمهندس نيازي مصطفى، مدير الوحدة، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني وأعضاء مجلس الإدارة .



وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، مع أعضاء مجلس الإدارة، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، للوقوف على آخر المستجدات بالمشروعات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروعات، ومراعاة الجودة والكفاءة في التنفيذ، والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بما يضمن تحقيق الهدف منها .



وقرر المحافظ تكليف الوحدة بعدد من المهام، والتي جاء من أبرزها تكليف الوحدة بالقيام بإعداد مشروع كوبرى المشاه المعدنى ببنى مهدى، كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمشروعات الموكلة للوحدة.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد سبق وشدد خلال الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب انجازها ومطابقتها للجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة على تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، والتنسيق بين القطاعات المختلفة ذات الصلة لدفع وتيرة العمل، حيث استعرض المحافظ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ٣٢٠٩ مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في ٢٨ قطاعا لخدمة ٣ مليون مواطن من أهالى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في ١٠٢ قرية بمركزي سمالوط وبني مزار شمال المحافظة لخدمة مليون و٥٠٠ ألف مواطن.





