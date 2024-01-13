السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم بـ"صحراوي المنيا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين نصف نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب مدخل ملوي.

 

وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث حيث تبين وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

 

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

 

المنيا مصرع شخص تصادم سيارتين نصف نقل اصابة 2 اخرين الصحراوي الشرقي مستشفي ملوي التخصصي

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