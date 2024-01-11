الإثنين المقبل.. بدء توريد محصول القصب إلى مصانع سكر جرجا بسوهاج

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة"، عن أنه سيتم توريد محصول القصب المتعاقد عليه إلى مصانع سكر جرجا بسوهاج، بدءًا من الإثنين المقبل الموافق 15 يناير حتى 13 مارس، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص كل تكاليف النقل بالكامل.



يأتي ذلك نظرًا لانخفاض كمية القصب المتعاقد عليها مع مصانع سكر أبوقرقاص لموسم 2023 /2024، عن الكمية اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، والتزامًا من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مع المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي المتعاقدين لهذا الموسم.



وناشدت الشركة المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي، المتعاقدين مع المصنع هذا الموسم التوجه إلى مكاتب التخصيصة للتنسيق مع مهندسي المناطق لتوريد محصولهم من القصب إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم مع عملائها.

من ناحية أخرى، كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كان قد سبق ووجه بالاهتمام بمتابعة أعمال زراعة محصول القمح وتوفير التقاوي المنتقاة والأسمدة المدعمة والوقوف على كل احتياجات المزارعين وتقديم كل التسهيلات أمامهم لتحقيق أعلى إنتاجية ذات عائد اقتصادي مرتفع من محصول القمح الاستراتيجي بما يعود بالنفع على المزارع .

من جانبه، تابع الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة، أعمال زراعة محصول القمح وكذلك أعمال مبادرة "ازرع"، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بهدف دعم زراعة 90 ألف فدان من محصول القمح، حيث شملت الجولة قري مركزي (المنيا- أبوقرقاص) وقري الظهير الصحراوي الغربي، التقي خلالها ببعض المزارعين لحثهم وتشجيعهم على زراعة محصول القمح، والتأكيد على عدم استخدام تقاوي الموسم الماضي؛ لضمان الوصول إلى أعلى انتاجية وتحقيق أقصى استفادة بكل ما تقدمه الدولة من دعم، مع استمرار التواصل الفعال مع مديرية الزراعة بأجهزتها المختلفة للتصدي لأي عوائق وتذليلها أمام المزارعين.