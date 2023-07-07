بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بالصحراوي الشرقي الجديد بالمنيا

أُصيب 15 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار، شمال المنيا.

وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة رقم (5382 ص ا ط) ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار، شمال المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا وهم: سيد محمد شحاتة - 24 سنة، السيد مرعي عبدالمنعم، معتز محمد عبدالرازق - 24 سنة، مقيمون جميعًا بمحافظة كفر الشيخ، وعبدالناصر محمد عبدالمفدي - 38سنة، مقيم بمحافظة قنا، وهاني محمد محمد 33 سنة، مقيم بمحافظة قنا، وأحمد جودة أحمد 32 سنة، سيد حسان حسني20 سنة، محمد محمد توكيل 37 سنة، السيد المنشاوي محمد 15سنة، سمير السيد حسني 23 سنة، عبدالحميد عبدالله إبراهيم 47 سنة، مقيمون جميعًا بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد رسلان عبدالرحمن 51 سنة، قنا، عبدالمنعم إبراهيم محمد 40 سنة، كفر الشيخ، سعد علي عبدالعزيز 50 سنة، البحيرة، أحمد السيد فوزي 21 سنة، كفر الشيخ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.