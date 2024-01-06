السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس ملوي يتفقد المعديات النهرية وجاهزية الحدائق للاحتفال بأعياد الميلاد

رئيس ملوي بالمنيا
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث تم التأكد من صلاحية المعاديات النهرية وجاهزية الحدائق العامة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس والمطرانيات.

وقام اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بتفقد المعاديات الموجودة على نهر النيل بمجلس قروي الروضة وقلندول، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وكذلك مراجعة التراخيص الصادرة للمعاديات والتزامهم بالشروط، وتوافر عناصر الأمان والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين من مستخدمي الوسائل النهرية.

كما تابع رئيس المركز والمدينة جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين في إطار الاهتمام بتهيئة الجو المناسب للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد. ووجه رؤساء القرى والأحياء بتكثيف الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل، والمتابعة المستمرة لحالة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وجودتها، ورفع درجة الاستعداد خلال احتفالات الأعياد، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة في الشوارع والطرق العامة.

رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
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416886305_751479846999982_9084700337515995619_n
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
رئيس ملوي بالمنيا يتفقد المعديات النهرية
416895067_751480073666626_1677887092517309387_n
416895067_751480073666626_1677887092517309387_n
مركز ملوى بالمنيا أصلاحية المعديات النهرية احتفالات عيد الميلاد جاهزية الحدائق رئيس ملوي بالمنيا اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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