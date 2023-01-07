انتشار الفرق الطبية أمام الكنائس بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد بالمنيا (صور)

انتشرت الفرق الطبية بمحافظة المنيا حول الكنائس بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها أثناء أدائهم الصلوات والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أنه تم التنسيق مع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة لتجهيز سيارات للتأمين الطبي للكنائس، وتعزيزها بأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وصيادلة، وتمريض، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.

من ناحية آخري، وتنفيذًا لتكليفات محافظ المنيا، لرؤساء مراكز المنيا بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، قام أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة بتقدم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بحضور نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، و رؤساء الأحياء بالمركز، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية ونواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ.

كما قام خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة مغاغة، وكذلك أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة شمال المحافظة، بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قام رؤساء مراكز ديرمواس وملوي وأبوقرقاص بتقديم التهنئة للأقباط بالكنائس والمطرانيات ومشاركتهم الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، والتي تمت وسط تأمين كبير من الأجهزة الأمنية، وفي جو يسوده الفرحة والسعادة والشعور بالأمن والأمان والطمأنينة من الأقباط.

فرق طبية وسيارت أسعاف أمام الكنائس أثناءأحتفالات عيد الميلاد

فرق طبية وسيارت أسعاف أمام الكنائس أثناءأحتفالات عيد الميلاد

فرق طبية وسيارت أسعاف أمام الكنائس أثناءأحتفالات عيد الميلاد

فرق طبية وسيارت أسعاف أمام الكنائس أثناءأحتفالات عيد الميلاد

فرق طبية وسيارت أسعاف أمام الكنائس أثناءأحتفالات عيد الميلاد

فرق طبية وسيارت أسعاف أمام الكنائس أثناءأحتفالات عيد الميلاد

فرق طبية وسيارت أسعاف أمام الكنائس أثناءأحتفالات عيد الميلاد

فرق طبية وسيارت أسعاف أمام الكنائس أثناءأحتفالات عيد الميلاد

فرق طبية وسيارت أسعاف أمام الكنائس أثناءأحتفالات عيد الميلاد

فرق طبية وسيارت أسعاف أمام الكنائس أثناءأحتفالات عيد الميلاد