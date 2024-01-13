السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ وإيقاف تحويل شقة من سكنى إلى تجارى بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز المنيا حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتصدي لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية، أو أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها. 

 

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إنه في إطار متابعة حملات إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١١ حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف، حيث قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات بالحسينية بالفترة المسائية بإزالة ٤ حالات بناء مخالف بالقصبى وأبو دربالة والطراد والتحفظ على ٢خلاطة.

كما تمكن عودة راضي نصير، رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الإزالات والتنظيم والإشغالات، من إزالة ٥ حالات تعد على أرض زراعية بدائرة الوحدة على مساحة ٤ قراريط ونصف، وأزال حمدي عبدالله سكرتير الوحدة المحلية بصندفا حالة تعد على أرض زراعية فى المهد على مساحة ١٠٠متر بقرية أبو العودين، وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق بفك شدة خشبية لسملات في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٥٠ مترا بشارع متفرع من طريق الطراد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

 

وأضاف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أنه كلف هشام الضوى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة لكافة أشكال التعدى، حيث تم رصد وتنفيذ إيقاف أعمال تحويل شقه سكنية إلى تجارى بدون ترخيص بمساكن الجيزة بحى غرب المدينة وإعادة الشىء لأصله على حساب المخالف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائى وتنفيذا للقانون، وذلك بحضور أحمد سيد فراج رئيس الحى وسكرتير الحى وفنيي التنظيم والإشغالات، مشيرا إلى أن هذه التعديات ومخالفات البناء يتم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الوحدات المحلية بالقري والأحياء.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات إيقاف تحويل شقة لتجاري مركزي بني مزار والمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

انطلاق مبادرة جامعة المنيا لطلاب المدارس "نحلم.. نبتكر نوابغ مصر"

رئيس جامعة المنيا يتفقد اختبارات الفصل الدراسى الأول

الإثنين المقبل.. بدء توريد محصول القصب إلى مصانع سكر جرجا بسوهاج

افتتاح منافذ جديدة لـ"خفض الأسعار" وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق

تعيين 675 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المنيا خلال ديسمبر

135 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

الكشف على 1698 حالة خلال قافلة "حياة كريمة" فى "قلندول" بالمنيا

إزالة 34 حالة تعدي ومخالفات بناء بمراكز المنيا

الأكثر قراءة

عاجل.. 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط فى الشناوى (خاص)

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

وسط رفض مصرى وعربى للتهجير.. دويتش فيله: التحريض الإسرائيلى يزداد ضد الفلسطينيين

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

تأجيل محاكمة رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى" لـ3 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى