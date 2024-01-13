إزالة 11 حالة تعدٍ وإيقاف تحويل شقة من سكنى إلى تجارى بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز المنيا حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتصدي لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية، أو أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إنه في إطار متابعة حملات إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١١ حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف، حيث قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات بالحسينية بالفترة المسائية بإزالة ٤ حالات بناء مخالف بالقصبى وأبو دربالة والطراد والتحفظ على ٢خلاطة.

كما تمكن عودة راضي نصير، رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الإزالات والتنظيم والإشغالات، من إزالة ٥ حالات تعد على أرض زراعية بدائرة الوحدة على مساحة ٤ قراريط ونصف، وأزال حمدي عبدالله سكرتير الوحدة المحلية بصندفا حالة تعد على أرض زراعية فى المهد على مساحة ١٠٠متر بقرية أبو العودين، وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق بفك شدة خشبية لسملات في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٥٠ مترا بشارع متفرع من طريق الطراد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أنه كلف هشام الضوى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة لكافة أشكال التعدى، حيث تم رصد وتنفيذ إيقاف أعمال تحويل شقه سكنية إلى تجارى بدون ترخيص بمساكن الجيزة بحى غرب المدينة وإعادة الشىء لأصله على حساب المخالف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائى وتنفيذا للقانون، وذلك بحضور أحمد سيد فراج رئيس الحى وسكرتير الحى وفنيي التنظيم والإشغالات، مشيرا إلى أن هذه التعديات ومخالفات البناء يتم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الوحدات المحلية بالقري والأحياء.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا