إزالة 34 حالة تعدي ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة لكافة أشكال التعدى موجهًا برصد المخالفه والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة العامة

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إنه في إطار جهود الوحدة المحلية بالمركز في ازالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٢٢حالة ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف حيث قام شريف سمير وعلي الكيال ويسري محمد نواب رئيس المركز وأيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الازالات بفك ٤ شدات خشبية لحالات بناء مخالف على مساحة ٦٥٠ م بتقسيم عاطف وشارع ترعة أبو حسيبة، مع ردم حالتين حفر لقطعتين ارض بتقسيم عاطف، وإيقاف حالة هدم منزل بدون رخصة مساحتة ١٠٠متر بشارع بلال بن رباح للمرة الثانية على التوالي وتم التحفظ على أسياخ حديد بالوحدة المحلية للمركز كما قام يسرى محمد عبدالمجيد نائب رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات بالمركز والحسينية بايقاف ٣ حالات تعدى بالبناء المخالف بأبو دربالة والقصبى وتقسيم عاطف، هذا إلى جانب إزالة ٦حالات بدائرة الوحدة خارج الحيز العمراني على أرض زراعية على مساحة قيراطين ونصف مع التحفظ على الخلاطة وازال عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الازالات والتنظيم والاشغالات حالة تعدى على ارض زراعية خارج الحيز العمراني كما تمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وقسم الازالات والتنظيم ومسئول حماية الاراضى من ازالة حالتين تعدى فى المهد على أرض زراعية بصفط على مساحه قيراط و١٨سهم وقام حمدى عبدالله سكرتير الوحدة المحلية بصندفا بإزالة ٣ حالات تعدى على ارض زراعية بقريتى البهنسا و اليوسفى قيراطين و٦ اسهم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأشار أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين حيثُ تم رصد عدد من المخالفات، بمعرفة رضا مصطفى واسامه سيبويه نائبا رئيس مركز ملوى، حيثُ تم التصدى مساءً لأزالة اعمال بناء وشدة خشبية بالدور السادس علوى بشارع ثروت متفرع من الصابحة بحى غرب المدينه، وذلك بحضور مسئول العمليات محمود صفوت وعدد من الجهات المعاونه كما تم ازالة « ٣ » حالات عبارة عن اعمال بناء مخالف حالتين بدون ترخيص بمساحة ٨٠ متر فالمهد، بحى جنوب المدينة وازالة حالة بناء مخالف فالمهد بالدور الارضى بدون ترخيص بحى شرق المدينة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية واحالة المخالفين للنيابة العامة، والتحفظ على المعدات والادوات المستخدمة فى البناء.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحليه بقرى تله ونزلة حسين والبرجاية وحى غرب نظمت حملات تكثيفيه لإزالة كافة التعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ إزالة فوريه لـ ٨ حالات تعدي بالبناء المخالف على اراضى زراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى نزلة حسين وتله والبرجايه وحى غرب بمساحة ١٧٢٠ متر وتم التعامل الفورى معهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها للقضاء على البناء العشوائى واحترامًا لسلطة القانون، بحضور كلا من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس القرويه المحليه ورئيس حى غرب وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا