77 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، من ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تموينية تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.

77 مخالفة تموينية

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 77 مخالفة تموينية منها 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات)، و16 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة إلي مخالفة في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تتم بكل مراكز المحافظة التسع، وذلك من خلال التنسيق بين الإدارات التموينية بهذه المراكز والجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين وذلك لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وتوافر كافة أحتياجات المواطنين وعدم إستغلالهم وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم يوميًا مشددًا على الرقابة التموينية بتكثيف هذه الحملات.

حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا

حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا

حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا