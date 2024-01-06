السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

77 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات رقابية علي
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، من ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تموينية تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.

 77 مخالفة تموينية

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 77 مخالفة تموينية منها 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات)، و16 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة إلي مخالفة في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تتم بكل مراكز المحافظة التسع، وذلك من خلال التنسيق بين الإدارات التموينية بهذه المراكز والجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين وذلك لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وتوافر كافة أحتياجات المواطنين وعدم إستغلالهم وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم يوميًا مشددًا على الرقابة التموينية بتكثيف هذه الحملات.

حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
تموين المنيا ضبط 77 مخالفة تموينية حملات علي المخابز والأسواق الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

رئيس ملوي يتفقد المعديات النهرية وجاهزية الحدائق للاحتفال بأعياد الميلاد

إزالة وإيقاف 22 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمراكز المنيا

ندوات ثقافية وقوافل رياضية بمراكز الشباب والرياضة بالمنيا خلال ديسمبر الماضي

الكشف على 1689 حالة ضمن قافلة "حياة كريمة" في "أسمنت" بالمنيا

رفع 75 طن مخلفات وإيقاف 6 حالات تعدٍ بأحياء وقرى المنيا

ضبط 1747 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالمنيا خلال ديسمبر الماضي

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بالمنيا

برقيات تهنئة من محافظ المنيا لكبار رجال الدولة بمناسبة العام الجديد

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

فيتوريا يشكر الرئيس: سنبذل جهدنا لإسعاد الجماهير المصرية

الرئيس السيسى يشكر محترفى المنتخب: "ربنا يوفقكم وإن شاء الله تسعدونا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار