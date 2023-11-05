2425 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمحافظة تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي من ضبط وتحرير 2425 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات رقابية وتفتيشية استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد والسلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 2425 مخالفة

من جهته، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، جهود المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 2425 مخالفة، منها 1581 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين (685 خبز ناقص الوزن – 610 خبز غير مطابق للمواصفات – 15 توقف عن الإنتاج – 25 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – 99 مخالفة لعدم وجود سجلات)، و147 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم ضبط 844 مخالفة تموينية، خلال المرور على الأسواق، تنوعت بين (323 عدم إعلان أسعار المنتجات ـ 56 بيع أزيد من الأسعار المعتمدة – 17 منتجات بدون تاريخ صلاحية – 8 إدارة منشأة بدون ترخيص – 50 ذبح خارج المجازر الحكومية – 88 منتجات مجهولة المصدر – مخالفة غش تجاري – 3 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - 54 مخالفة لتجار تموينين)، و244 قضايا أخرى متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات رقابية علي الأسواق والمخابز خلال أكتوبر الماضي بالمنيا

حملات رقابية علي الأسواق والمخابز خلال أكتوبر الماضي بالمنيا

حملات رقابية علي الأسواق والمخابز خلال أكتوبر الماضي بالمنيا