ضبط 223 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا من ضبط 223 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وتمت على مدار يومين، بهدف الاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، في تقاريره اليومية جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 223 مخالفة خلال اليومين الماضيين منها 176 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان حساس- اختراق ماكينة مخبز - عدم وجود سجلات – تصريف وتجميع )، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 46 مخالفة (بيع بأزيد من السعر المقرر - مجهولة المصدر - بدون ترخيص - شهادة صحية- ذبح خارج المجازر)،بالإضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين وبشكل يومي بكافة مراكز المحافظة وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بهذه المراكز وذلك لفرض الأنضباط التمويني والعمل علي أستقرار الأسواق والأسعار وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا