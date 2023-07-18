"تموين المنيا" تضبط 93 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق

حررت مديرية التموين بالمنيا ٩٣ مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، وذلك من خلال تكثيف الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية بكل مراكز المحافظة التسعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٩٣ مخالفة تموينية منها ٨٥ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات- تصرف وتجميع)، و٨ مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر -غش تجارى- مجهولة المصدر) وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية بكافة مراكز المحافظة التسعة، من خلال الإدارات التموينية بهذه المراكز بالتعاون مع الوحدات المحلية وحماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحطات بيع وتوزيع المواد البترولية والمخابز البلدية المدعمة، لفرض الانضباط التمويني وضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وأشار إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي وأنه وجه الرقابة التموينية بالمديرية بتكثيف الحملات الرقابية سواء بأحياء المدن أو القري لإعادة الاستقرار للأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.