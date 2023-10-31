الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اجتماع المجلس التنفيذى بالمنيا يناقش ملفى التعديات وتخفيض الأسعار (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اجتماع  المجلس التنفيذى في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات المهمة بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، واللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من الجهات المعنية.

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واستهل المجلس أولى نقاشاته بملف التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بوقف مخالفات البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء، والتشديد على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بالمتابعة اليومية، وتكثيف الحملات لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي.

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كما تناول المجلس الجهود التي تقوم بها المحافظة في تطبيق مبادرة "خفض الأسعار" والإجراءات التي من شأنها أن يشعر بها المواطن.

كما استعرض المجلس خطة التوسع في عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث بلغ إجمالى المنافذ على مستوى مراكز المحافظة حتى الآن 94 منفذًا، فضلًا عن التفتيش المستمر على كافة الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على تكليفات المحافظ بزيادة عدد المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة لتصل إلى كل القرى على مستوى المحافظة مع طرح كميات إضافية من السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

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محافظ المنيا مجلس تنفيذي المحافظة ملفي التعديات وتخفيض الأسعار الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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