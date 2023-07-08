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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات بالمنيا

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا

انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر حتى يوم ٢٨ يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة ومختلف جهات الولاية بدأت اليوم السبت، إطلاق حملاتها لإزالة التعديات في كل بقعة من بقاع المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية ووحدة المتغيرات المكانية وفروعها بالمراكز للتصدي لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

وبتكليف من المحافظ، قاد اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز سمالوط شمال المحافظة، بحضور اللواء أشرف خلف حكمدار سمالوط و المشرف العام على مركزى سمالوط (شرق وغرب) والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم المرور على عدد من أماكن التي تم رصد أعمال بناء مخالفة فى مركز سمالوط، حيث تمت إزالة المباني المخالفة والتحفظ على معدات وخامات البناء المخالف، مشددًا على ضرورة تنفيذ حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
إزالة التعديات في انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا
محافظ المنيا إنطلاق المرحلة الثالثة الموجة 21 لإزالة التعديات سكرتير مساعد المحافظة حملة بمركز سمالوط اللواء محمد عقل سكرتير مساعد المحافظة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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