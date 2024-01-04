الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 75 طن مخلفات وإيقاف 6 حالات تعدٍ بأحياء وقرى المنيا

حملات للنظافة وإزالة
حملات للنظافة وإزالة التعديات بأحياء وقري مركز المنيا

نفذَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، حيث تمكّنت من رفع 75 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة وإيقاف 6 حالات تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقريتي دمشير ونزلة حسين رفع ٧٥ طنًا من التراكمات والمخلفات الزراعية والقمامة المتواجدة بنقاط التجمع ومن منطقة المفتي وأولاد الشيخ، والشونية، وتم نظافة مدخل عزبة زكريا ومنطقة الشئون والمدخل الغربي لقرية دمشير ومنطقة المستودع.

وتم أيضًا نظافة منطقة النقطة القديمة بدمشير والمدخل الرئيسي بدمشير وأيضًا تم نظافة الطرق بنزلة حسين ورفع المخلفات من القرى التابعة لها ومن أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون والحديقة الدولية، حفاظًا على المظهر الخارجي ومنعًا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى المنيا نظمت حملات تكثيفية لإزالة التعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الحملة، تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعدٍ بقرى بنى محمد سلطان ونزلة حسين وطوخ الخيل بمساحة ٤٥٢ مترًا وبياناتهم كالآتي: حالتيّ تعدٍ بقرية نزلة حسين تعدى زراعى حفر أساس بمساحة قيراط و٢سهم ، حالة تعدى بقرية طوخ الخيل مبانى زراعى بمساحة ١٢ سهم ، حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة قيراط ببنى محمد سلطان وتم التحفظ على مواد البناء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة ان قسم التنظيم والمتغيرات بحى غرب تمكن من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدى لاعمده خرسانيه وفك شده خشبيه بأرض المقرقر التابعة لحي غرب بمساحة ٢٠٥م وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالفين للنيابه العامه لمنع البناء العشوائي.

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المنيا رفع 75 طن مخلفات إزالة 6 حالات تعدي أحياء وقري المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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