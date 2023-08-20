رفع 280 طن مخلفات خلال حملات مكثفة بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة والقري التابعة لها وقامت برفع 280 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا أن قرى وأحياء المنيا شهدت حملات تكثيفيه لأعمال النظافه بحضور كلا من نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحلية بالقري والاحياء وقسم البيئة.

يأتى ذلك بناءً على تكليفات اللواء هانى بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومن خلال الحملات تم رفع ما يقرب من ٢٥٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع قرى نزلة حسين وبنى محمد سلطان وبنى أحمد الغربية وطوخ الخيل والبرجايه وتله وحى غرب ووسط المدينة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وللقضاء على فيروس كورونا.

أضاف رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حمله مكثفه لأعمال النظافه استجابه لطلبات المواطنين بقرية الفواخر التابعه للوحده المحليه بقرية صفط الخمار وتم من خلال الحمله رفع ما يقرب من ٣٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع بالقريه ونقلها للمقلب العمومى بالظهير للقضاء على فيروس كورونا المستجد وتوفير بيئة صحيه وتم تمهيد الطريق المؤدى إلى القرية لتيسير حركة سير المواطن والسيارات، بحضور نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس الوحده المحلية بقرية صفط الخمار.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي فى إطار توجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على ضرورة التنسيق المستمر والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال الصحيه لتوفير بيئة صحيه وتجنب انتشار الأمراض والاوپئه والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.

حملات نظافة بالمنيا

حملات نظافة بالمنيا

حملات نظافة بالمنيا

حملات نظافة بالمنيا

حملات نظافة بالمنيا

حملات نظافة بالمنيا