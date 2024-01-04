الكشف على 1689 حالة ضمن قافلة "حياة كريمة" في "أسمنت" بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن مديرية الصحة بالمنيا نظمت قافلة طبية علاجية بقرية أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة خلال يومي 1 و2 يناير الجاري أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1689 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات المختلفة مثل الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان والأنف والأذن وضمت أجراء الكشف علي 281 حالة جراحة و374 أطفال و354 باطنة و65 أنف وأذن و131 أسنان و149 جلدية و185 رمد و118 نساء و32 تنظيم أسرة إلي جانب عمل 167 تحاليل مختلفة و4 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للسكر والضغط لعدد 114 متردد وتم إجراء خلع أسنان لعدد 32 حالة بعيادة الأسنان وتحويل 54 حالة للمستشفي لأستكمال العلاج بالإضافة إلي عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 138 متردد.

يذكر أن مديرية الصحة، تقوم حاليا بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية بني موسي بمركز أبو قرقاص، على مدار يومين متتاليين ٣ و٤ يناير الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم حيث أكد وكيل وزارة الصحة ان هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.