كشف مجانى على 13 ألف مواطن فى قوافل طبية بالمنيا خلال أغسطس

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبى المجانى على 13 ألفًا و623 حالة بقرى مراكز المحافظة على مدار شهر أغسطس الماضى، مؤكدًا استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوصول للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشار الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 8 قوافل طبية بقرى المحافظة، خلال شهر أغسطس الماضي، شملت قرى (قرية تندة، وبني روح بمركز ملوي وقرية البهنسا، وقرية سيوة بمركز بني مزار، وقرية مرزوق وقرية هوارة بمركز مطاي، وقرية الجهاد بمركز العدوة، وقرية تانوف بمركز ديرمواس)، لافتًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 13 ألفًا و623 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء 950 تحليلًا مختلفًا و28 حالة موجات صوتية، و42 حالة أشعة سينية، و644 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل للمستشفى، و231 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 962 مترددًا.

مديرية الصحة بالمنيا كانت سبق وأعلنت عن مواصلة تقديم خدماتها العلاجية والطبية، من خلال تنفيذ عدد من قوافل التوعية والتثقيف الصحي لمختلف فئات المجتمع، وذلك إطار حرص الدولة على صحة وسلامة أبنائها ورفع الوعي الصحي لديهم وتقديم الرسائل الصحية السليمة، حيث استعرض وكيل وزارة الصحة بالمنيا جهود إدارة الصحة المدرسية خلال شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم 113 ألفًا و50 خدمة متنوعة في مجال الرعاية الصحية، و42 ألفًا و390 خدمة توعية ومشورة للشباب والمراهقين من أبناء المحافظة، بينهم 12039 من الذكور و30351 من الإناث، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للشباب بموضوعات مختلفة منها (التغذية الصحيةـ الوقاية من الأمراض المعديةـ أهمية ممارسة الرياضة).

القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة لقري المنيا

القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة لقري المنيا