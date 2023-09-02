قافلة "حياة كريمة" تفحص 1652 مواطنًا فى بنى مزار بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً لحوالي 1652 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية سيوة بمركز بني مزار شمال المحافظة على مدار يومى 30 و31 أغسطس الماضى، ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة.

من جهته، أكد الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 351 جراحة، 450 أطفتا، 212 باطنة، و77 نساء، 183 رمد، 128 أنف وأذن، 210 جلدية، 41 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 90 تحليلا مختلفا وحالتى موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية و74 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 34 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 95 مترددا.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد سبق وأعلنت عن إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً لحوالي 1944 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية البهنسا بمركز بني مزار على مدار اليومين الماضيين 28 و29 أغسطس الجاري، ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة.

تفاصيل القافلة الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة شملت 8 عيادات متنقلة حيث قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 284 حالة بين جراحة، 4 42أطفال، 269 باطنة، و93 نساء، 127 أسنان، 250 رمد، 167 أنف وأذن، 248 جلدية، 64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 102 تحليل مختلف و6 حالات أشعة سينية و85 كشف مبكر للضغط والسكر، و7 حالات خلع أسنان وتحويل 9 حالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 135 مترددا.

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