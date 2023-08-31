الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يناقش متابعة مشروعات "حياة كريمة" وموقف الأراضى المقترحة للمرحلة الثانية

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

يواصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، للوقوف على مستجدات الأعمال في المشروعات وعددها 3265 مشروعاً جارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة في 28 قطاعًا لخدمة 3 مليون من أهالى القرى المستهدفة البالغ عددها 192 قرية في 5 مراكز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومهندسي دار الهندسة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 28 قطاعًا، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع مدى جاهزية المجمعات الزراعية للتشغيل بالقرى، مؤكدًا أن المجمعات الزراعية تأتي للحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالي القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان، ووجه المحافظ شركتى الغاز والاتصالات بالتنسيق لسرعة إنتهاء الأعمال والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدة.

 كما تابع المحافظ، مع مركزي سمالوط وبني مزار شمال المحافظة، موقف الأراضي المقترحة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي سيجرى تنفيذها في 102 قرية بنطاق مركزي سمالوط وبني مزار والتي تخدم مليون ونصف المليون مواطن، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكل فئات المواطنين.

resized_5L2A9393
resized_5L2A9393
resized_5L2A9403
resized_5L2A9403
resized_5L2A9406
resized_5L2A9406
resized_5L2A9412
resized_5L2A9412
resized_5L2A9513
resized_5L2A9513
محافظ المنيا الاجتماع الدوري متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة الأراضي المقترحة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة مركزي بني مزار وسمالوط الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

إزالة وإيقاف 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا

العثور على جثة طفل مجهول الهوية داخل ترعة بسمالوط المنيا

الشيخ نصر الدين ابن المنيا.. "الرئيس السيسي" حقق لنا الأمن وحارب الفاشية الدينية

"حقك تنظمي".. انطلاق حملات تنظيم الأسرة لمدة 5 أيام بالمنيا السبت

"صحة المنيا": تقديم 155 ألف خدمة فى مجال التوعية والرعاية خلال يوليو

530 مواطنًا يستفيدون من خدمات قافلة جامعة المنيا

المنيا: افتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ببني مزار

مواطن من المنيا: الرئيس أعاد للبلاد الأمن والأمان والاستقرار.. وشعر بالبسطاء

الأكثر قراءة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

احذر.. طرق شائعة لتبييض الأسنان فى المنزل تعرضك للخطر

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

قبل عرضه الليلة.. كواليس حفل "كايروكى" فى مهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال