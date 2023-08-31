محافظ المنيا يناقش متابعة مشروعات "حياة كريمة" وموقف الأراضى المقترحة للمرحلة الثانية

يواصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، للوقوف على مستجدات الأعمال في المشروعات وعددها 3265 مشروعاً جارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة في 28 قطاعًا لخدمة 3 مليون من أهالى القرى المستهدفة البالغ عددها 192 قرية في 5 مراكز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومهندسي دار الهندسة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 28 قطاعًا، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع مدى جاهزية المجمعات الزراعية للتشغيل بالقرى، مؤكدًا أن المجمعات الزراعية تأتي للحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالي القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان، ووجه المحافظ شركتى الغاز والاتصالات بالتنسيق لسرعة إنتهاء الأعمال والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدة.



كما تابع المحافظ، مع مركزي سمالوط وبني مزار شمال المحافظة، موقف الأراضي المقترحة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي سيجرى تنفيذها في 102 قرية بنطاق مركزي سمالوط وبني مزار والتي تخدم مليون ونصف المليون مواطن، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكل فئات المواطنين.

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