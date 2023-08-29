الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غداً.. قافلة طبية مجانية فى "سيوة" بالمنيا ضمن "حياة كريمة"

أستمرار القوافل الطبية
أستمرار القوافل الطبية لصحة المنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، بدءًا من غدٍ الأربعاء، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية سيوة التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 30 و31 من شهر أغسطس الجارى، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، باستمرار سلسلة القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأذن".

ولفت إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج والأدوية  للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات لاستكمال علاجها، ومشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لكل المواطنين في نطاق محافظة المنيا.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا كانت قد سبق وأعلنت عن قافلة طبية علاجية مجانية في قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 28 و29 من شهر أغسطس الجارى، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بمواصلة سلسلة القوافل الطبية والعلاجية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

صحة المنيا قافلة طبية أهالي قرية سيوة ببني مزار مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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