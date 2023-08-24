إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بالإزالة الفورية لأي تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وقال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية بقرية دلجا بقيادة محسن عبدالمالك، رئيس القرية، نفذّت إزالة ٣ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة قيراط ونصف بحضور وحدة التعديات والمتغيرات المكانية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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إزالة التعديات

وأضاف هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاي تحت إشراف نواب رئيس المركز قامت بإزالة حالتيِّ تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية في المهد الأولى بعزبة شاكر التابعة لمجلس قروي أبو عزيز علي مساحة ٢٦٢.٥ متر بحضور رئيس القرية ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية.

والحالة الثانية بقرية مطاي البلد بحي غرب المدينه مساحه ١٠٠ متر، ويتم إزالتها للمرة الثانية وبحضور رئيس الحي ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية ومدير الإزالات، مشيرًَا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقًا للقانون.

إجراءات رادعة

وأكد اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم رصد ٤ حالات تعدٍ على أرض زراعية وبناء مخالف للقانون الوزاري بنزلة حسين و بني أحمد الغربية وطوخ الخيل.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بالإزالة الفورية لحالتي تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة ١٢مترًا، وتم إيقاف حالة بناء داخل الحيز العمراني وتم ردم الاساسات بمساحة ١٧٥مترًا، بقرية طوه وايضا تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية طهنشا بمساحة ١٢٠مترًا، خارج الحيز العمراني وإيقاف وردم الشروع في حفر قواعد خرسانية بمساحة ٢٥٠مترًا، بمنطقة ابو فيلو للمرة الثانية بنزلة حسين وتم التحفظ على مواد البناء وتم تحرير محاضر متنوعه بالواقعة حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا