محافظ المنيا يكلف بعقد مؤتمر مع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بعقد مؤتمر مع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمناقشة شهادة المطابقة للتراخيص وتوصيل المرافق، وتطبيق المادة 135 مكرر من قانون 119 لسنة 2008 بشأن المخالفات.

ناقش الاجتماع كيفية الحصول على شهادة المطابقة لتوصيل المرافق أو شهادة صلاحية، والتى تتسنى من خلال بعض الإجراءات المنظمة وتطبيق المادة 135 مكرر من قانون 119 لسنة 2008 بشأن المخالفات تيسيرا على المواطنين، وذلك بهدف القضاء على البناء العشوائي ومخالفات البناء وضبط حركة التشييد والبناء، مع التأكيد على المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز لأداء المراكز التكنولوجية لضمان نجاحها وتحقيق معدلات مرتفعة من رضا الجمهور وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وكان نائب محافظ المنيا قد قام بتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجارية بقرية أبوقرقاص البلد، منها مشروعات الصرف الصحى، والمركز التكنولوجى، تمهيدا للافتتاح، ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي ستغير خريطة الريف المصري.

وأكد نائب محافظ المنيا أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير "حياة كريمة" للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

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