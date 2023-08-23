إزالة وإيقاف 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعه المستمرة والوقوف الفورى لأى شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمه للبناء موجها برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٢حالة إزالة تعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث قام شريف سمير نائب رئيس المركز وابراهيم محمد رئيس حي غرب وإدارة الإزالات والإشغالات بإزالة حالة تعد علي أرض زراعية علي مساحة قيراط بحوض الشيخ أحمد، وتم ردم الحفر وتسليم الموقع الي مسئول الجمعية الزراعية كما تمكن يسرى محمد نائب رئيس المركز وعيد السيد رئيس الوحدة المحلية بشلقام وابراهيم محمد رئيس حى غرب ومسئول الإزالات والتنظيم من إزالة حالتين تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بحى غرب وطريق السلام فى المهد على مساحة قيراطين.

وقام رئيس المركز يرافقه أيمن يوسف رئيس حي شرق واحمد بهلول مدير الازالات ومشرف الحي وفني تنظيم الإدارة الهندسية لإيقاف حالة صب لبشة (حصيرة) خرسانية مسلحة في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٧٠ متر بشارع مدرسة الارقم المتفرع من شارع الحرية وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بديوان عام المركز وقام مايكل حكيم رئيس حى جنوب وبالتعاون مع إدارة الإزالات بتشميع منزل للمرة الثانية يقوم باعمال هدم مخالف بدون ترخيص وازال عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الإزالات والتنظيم ٧ حالات خارج الحيز العمراني على مساحة 5 قراريط وسهمين مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن الوحده المحليه بقرية البرجاية تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ إزاله فوريه لحالتى تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة قيراط ونصف وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون اشرف على الحمله عماد أحمد محمود نائب رئيس مركز ومدينة المنيا واشرف فرغلى رئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم التنظيم والمتغيرات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا