إحالة 31 موظفا للتحقيق للغياب بدون عذر بقريتى تلة والبرجاية بالمنيا

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عدد من الموظفين والعاملين بالوحدات المحلية لقريتي تلة والبرجاية للتحقيق لغيابهم بدون تقديم عذر.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قامت تحت إشراف عماد محمود نائب رئيس المركز والمدينة بتفتيش مفاجئ علي العاملين بالوحدات المحلية بقريتي تلة والبرجاية؛ لمتابعة انتظام العمل وتواجد العاملين لقضاء مصالح المواطنين وعدم تعطيلها، حيث تم إحالة ٣١ موظفا وذلك لغيابهم بدون عذر وإحالتهم للشئون القانونية للتحقيق معهم.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه وجه نائبته هبة سيد، بمتابعة سير العمل بحي جنوب المدينة، حيث تم متابعة انضباط العاملين بتطوير العشوائيات، وكذلك متابعة سير العمل بقطاعات النظافة بعمارات محفوظ ومدينة العمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والآوبئة.

وأوضح أنه في إطار المتابعة المستمرة والميدانية لكافة قطاعات العمل ومتابعة تحصيل كرتة المواقف بمداخل المركز والمدينة لتعظيم موارد الدولة كان قد وجه نائبه محمود أبو كريشة بمتابعة أعمال التحصيل بنقاطه بمداخل المركز والمدينة للوقوف على حجم المتحصل والتأكد من سير عملية التحصيل بكفاءة عالية لتعظيم موارد الدولة ،واستغلال تلك الأموال فى عمليات التطوير ورفع كفاءة الطرق حيث قام نائب رئيس المركز والمدينة بمتابعة نقاط التحصيل بأبوفليو وبنى أحمد الغربية لتعظيم موارد الدولة وتيسير العقبات التي تواجه أعمال التحصيل.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الجولات المفاجئة والمتابعات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم ومتابعة الانضباط بالوحدات القروية بالمركز والمدينة لسير العمل بالوحدات القروية المحلية والأحياء وإدارات الخدمات من الصحة والتعليم والتموين للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه أكد علي نواب رئيس المركز والمدينة بمتابعة سير العمل للتأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين:

الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا