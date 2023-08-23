الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 12 مخالفة تموينية في حملة على مخابز أبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بابوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي المخابز البلدية المدعمة بدائرة المركز للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والألتزام بمواعيد التشغيل وضبط المخالفات، أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 12 مخالفة تموينية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالمركز شنت حملة تموينية مكبرة تحت اشراف ادارة التموين بابوقرقاص على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبر المنتج أسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٢ محضرا متنوعا.

مخالفات متنوعة في أبوقرقاص بالمنيا

وأوضح أن المخالفات تنوعت وجاءت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة ادوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتحرر عن المخالفات المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخابز المخالفة وأصحابها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة التموينية والأنضباط التمويني علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة، وذلك للتأكد من توافر احتياجات المواطنين وعدم إستغلالهم والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط الأسعار والمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

تعاون بين إدارات أبوقرقاص لضبط الأسواق

واختتم بأن هذه الحملات تتم بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها بشكل يومي، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

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محافظة المنيا المنيا مخالفات التموين تموين المنيا أبوقرقاص

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