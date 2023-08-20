قافلة طبية لأهالي قرية الجهاد بمركز العدوة بالمنيا.. غدًا

ضمن مبادرة "حياة كريمة"

يتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سلسلة القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تنفذها مديرية الصحة؛ للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، حيث تنطلق قافلة طبية مجانية غدًا الإثنين 21 أغسطس الجاري، وعلى مدار يومين متتاليين بقرية الجهاد بمركز العدوة، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها: "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.