الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا": تقديم 155 ألف خدمة فى مجال التوعية والرعاية خلال يوليو

خدمات طبية وتوعوية
خدمات طبية وتوعوية وتثقيف صحي لصحة المنيا

تواصل مديرية الصحة تقديم خدماتها العلاجية والطبية من خلال تنفيذ عدد من قوافل التوعية والتثقيف الصحي لمختلف فئات المجتمع، وذلك إطار حرص الدولة على صحة وسلامة أبنائها ورفع الوعي الصحي لديهم وتقديم الرسائل الصحية السليمة.


من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة الصحة المدرسية خلال شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم 113ألفًا و50 خدمة متنوعة في مجال الرعاية الصحية، و42 ألفًا و390 خدمات توعية ومشورة للشباب والمراهقين من أبناء المحافظة، بينهم 12039 من الذكور و30351 من الإناث، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للشباب بموضوعات مختلفة منها "التغذية الصحية ـ الوقاية من الأمراض المعدية ـ أهمية ممارسة الرياضة".
وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية لا تألو جهدًا في تنفيذ قوافل توعوية لفئة "الشباب والمراهقين" تهدف إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين في تقديم الاستشارة والإجابة عن كل الأسئلة التي يحتاجوا لمعرفتها، والتي تمكنهم من إعطاء معلومات صحية موثقة أو التعامل مع المعلومات والسلوكيات والآثار النفسية المترتبة عن تجارب خاطئة.
وكانت مديرية الصحة بمحافظة المنيا،  قد سبق وأعلنت أنه تم إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً لحوالي 1944 حالة خلال أعمال الـقافلة الطبية بقرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة على مدار اليومين الماضيين 28 و29 أغسطس الجاري، ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة.

خدمات طبية وتوعوية وتثقيف صحي لصحة المنيا
خدمات طبية وتوعوية وتثقيف صحي لصحة المنيا
صحة المنيا تقديم 155 ألف خدمة قوافل التوعية التثقيف الصحي الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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