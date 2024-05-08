الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الرشوة" تطيح بنائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة: غرامة و5 سنوات سجن

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالسجن 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بالحصول على رشوة مالية، مقابل تنفيذ قرار تسليم 3 قطع أراض في منطقة التجمع الخامس.

جاء في أمر إحالة المتهم "عصام ال" في القضية رقم 8092 لسنة 2023 جناية مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2114 لسنة 2023، أنه تحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم 3 قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس.

فور إخطار رجال الرقابة الإدارية وضعوا خطة محكمة، ونجحوا في ضبط المتهم متلبسًا بجرمه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث محكمة جنايات القاهرة نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة السجن 5 سنوات رشوة مالية الدستور

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