غسل 50 مليون جنيه.. ضبط أخطبوط النصب في الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.