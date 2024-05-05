الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غسل 50 مليون جنيه.. ضبط أخطبوط النصب في الجيزة

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

تمكنت أجهزة الأمن من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

txt

اعترافات عصابة غسل أموال تجارة السلاح: "اشترينا عقارات"

نصاب الجيزة غسل أموال في الجيزة ضبط نصاب غسل أموال جريمة غسيل أموال النصب والاحتيال

الأكثر قراءة

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

"أنا أهم من طه حسين".. يوسف زيدان يوضح حقيقة تصريحاته حول عميد الأدب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل