اعترافات عصابة غسل أموال تجارة السلاح: "اشترينا عقارات"

تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، التحقيق في واقعة اتهام متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

واعترف المتهمين بالاتجار في نشاط غير مشروع لغسل الأموال والتربح وغسل الأموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال، ولإخفاء نشاطهما الإجرامي تجاروا واستثمروا أموالهم في عدد من مجالات البيع والشراء.

وتبيَّن أنهم قاموا بشراء أراضي «زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات»، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه.