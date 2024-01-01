70 مليون جنيه.. حبس عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا بتهمة غسيل أموال ما يصل إلى 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون بالاتجار في المواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، كما أنهم لجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء (أراضي زراعية، وعقارات، وسيارات، وشركات، ومكاتب سيارات، ومطاعم وكافتريات(، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.



وضبطت مباحث الأموال العامة القبض على 3 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.