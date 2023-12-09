السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال بـ3 محافظات

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين متورطين في غسل أموال من تجارة النقد الأحنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبيّن ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية "مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس"، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية.

ومكّنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وقدَّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ 20 مليون جنيه.

جهات التحقيق المختصة تشكيل عصابي شراء العملات الأجنبية الغسل الدراجات النارية كيانات مشروعة شراء الوحدات السكنية غسل أموال

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تفاصيل ضبط قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه بالمطرية

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