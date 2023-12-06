الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل ضبط قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه بالمطرية

30 مليون جنيه
30 مليون جنيه

اتخذت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية"؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 30 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شركات الأبنية الإجراءات القانونية النصب والاحتيال غسل الأموال

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