ضبط قضايا غسيل أموال بـ21 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بنطاق محافظتي الغربية والبحيرة؛ لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات وشراء وحدات سكنية وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ6 ملايين جنيه تقريبًا.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظتي كفرالشيخ والإسكندرية؛ لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريبا.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس مقيم بالقاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا.