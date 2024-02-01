ضبط 1333 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

يواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1333 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها "25 طن أرز - 30 طن سكر - 10.250 طن دقيق بلدى مدعم - 6 طن دقيق أبيض - 15 طن مسلى - 6 طن مكرونة - 45،540 طن أعلاف حيوانية - 7 طن زيت طعام - 5676 عبوة زيت طعام - 15،550 طن أسمدة زراعية - 102732 عبوة سجائر".

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.