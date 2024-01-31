الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تشن حملة مكبرة وتضبط محتكري السلع التموينية بالمنوفية والدقهلية

الأمن العام
الأمن العام

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وإدارات مباحث التموين بمدريتى أمن (الدقهليـة – المنوفيـة)عن تحقيق الناتئج التالية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخليـة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى للجرائم التموينية:

مديرية أمن المنوفية

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية وبحوزته" 30 طن ذرة صفراء "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها – 15 طن كربونات الكالسيوم "مستلزمات إنتاج بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها– 2،125 طن إضافات أعلاف "مستوردة" “مستلزمات إنتاج بدون مستندات غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها – 850 كيلو جرام خلطة حمام بدون مستندات غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها”.

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية وبحوزته (33،750 طن مسحوق لحوم، مسحوق عظم، جلوتين "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية " بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها – 10 طن أعلاف حيوانية "منتج نهائى" مدون عليها إحدى العلامات التجارية لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية).

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية وبحوزته 25 طن خليط "زوائد، صويا "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية " بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدره. 

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (30 طن نخالة خشنة بدون مستندات تدل على مصدره.

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (10 طن ذرة صفراء "مستوردة"بدون مستندات تدل على مصدرها).

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (20 طن ذرة صفراء "مستوردة" بدون مستندات تدل على مصدرها).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (6 طن أعلاف حيوانية "خليط زوائد، ذرة صفراء" بدون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات).

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (2 طن أعلاف حيوانية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارةالداخلية لجرائم التموينية الامن العام مباحث التموين مديرية أمن المنوفية الأعلاف الحيوانية

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