ضبط حشيش وهيروين بـ800 ألف جنيه فى القنطرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، النشاط الإجرامي لأحد المسجلين جنائيًا، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين أن المتهم يروج مخدري الهيروين، الحشيش، على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة المركزوبحوزته 8 كيلوجرامات لمخدر الهيروين، 2 كيلوجرام لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ800 ألف جنيه تقريبًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.