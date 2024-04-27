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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة عصابة 3 "تزوير المحررات الرسمية" في عابدين

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، محاكمة  3 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية.

كان قد ضبط تشكيل عصابة تخصص في تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

بالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي، وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه والتحصل على المضبوطات من مطبعة للدعاية والإعلان، تم ضبط "مالك المطبعة".

وعثر بحوزته على «2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين».

وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 أشخاص محررات رسميه تزوير

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