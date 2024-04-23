الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

جنايات القاهرة تستمع لأقوال الشاهد الثاني في قضية "رشوة الري"

المتهمين فى قضية
المتهمين فى قضية فساد وزارة الري

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال الشهود في محاكمة، 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري".

وسألت النيابة العامة الشاهد الثاني رئيس قطاع الري، عن اختصاص المتهم الرئيسي، ليجيب أنه من حقه الرد على جهات الاختصاص.

وكشف الشاهد أنه حضر اجتماعين مع رئيس مصلحة الري ومدير مكتب الوزير بتاريخ 31 مايو 2023 لمتابعة إنهاء الملاحظات مع استمرار وقف المستخلصات، وأوضح أن تقرير لجنة معهد الإنشاءات جاء ليوضح أن الخرسانة لا يمكن قبولها.

وعن تلافي المخالفات الفنية الموجودة بالتقرير، أجاب: “نعم تم تلافي 20 % طبقا للتقرير المالي، مع وقف جميع المستخلصات المالية لحين تلافي الملاحظات”.
 

إحالة المتهمين للمحاكمة 
وأحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

رشوة الري الخرسانة التجمع الخامس فساد وزارة الري رئيس قطاع الري مصلحة الرى

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