حريق يلتهم محتويات شقة فى سوهاج.. توصيلات كهرباء عشوائية السبب

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق نشب بشقة في منزل مكون من 3 طوابق بدائرة قسم شرطة طهطا، دون خسائر بالأرواح، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى من توصيلات عشوائية.

البداية بتلقي مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بشقة بمنزل وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتمت عملية التبريد لمكان الحريق والحد من انتشاره.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، عن نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل مكون من ثلاثة طوابق مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك عامل ومقيم بذات الناحية، ما أدى لسقوط سقف إحدى الغرف بالشقة، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لـم ينتج عــن الحريق إصابـــات وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية وبسؤال مالك المنزل بمضمون ما تقدم، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.