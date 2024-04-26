الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب فى شقة سكنية بالمرج

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار مكون من 11 طابقًا بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.

وتمت السيطرة على الحريق دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبيَّن أن الحريق داخل شقة بالطابق الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية داخل شقة سكنية خسائر في الأرواح إصابات أو خسائر الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة

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