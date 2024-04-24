السيطرة على حريق مصنع للمسبوكات فى الوراق

نجحت قوات الحماية المدنية في الجيزة، فى السيطرة على حريق هائل شب في أحد مصانع شركة النصر للمسبوكات المصرية، بقرية طناش التابعة لقسم الوراق بالجيزة، وذلك دون وقوع أى إصابات.

البدية كانت بورود إخطار الى غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بحدوث حريق هائل في أحد مصانع النصر للمسبوكات المصرية بقرية طناش، مما تسبب في التهام النيران محتويات المصنع دون وجود خسائر في الأوراح.

وعلى الفور انتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى مقر الحريق، حيث تمت السيطرة على ألسنة اللهب عقب فصل التيار الكهربائى والغاز عنها، وتم تحرير محضر بالواقعة.