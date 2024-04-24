الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مصنع للمسبوكات فى الوراق

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

نجحت قوات الحماية المدنية في الجيزة، فى السيطرة على حريق هائل شب في أحد مصانع شركة النصر للمسبوكات المصرية، بقرية طناش التابعة لقسم الوراق بالجيزة، وذلك دون وقوع أى إصابات.

البدية كانت بورود إخطار الى غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بحدوث حريق هائل في أحد مصانع النصر للمسبوكات المصرية بقرية طناش، مما تسبب في التهام النيران محتويات المصنع دون وجود خسائر في الأوراح.

وعلى الفور انتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى مقر الحريق، حيث تمت السيطرة على ألسنة اللهب عقب فصل التيار الكهربائى والغاز عنها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

قوات الحماية المدنية لسيطرة على حريق إحدى مصانع شركة النصر للمسبوكات قسم الوراق الجيزة غرفة عمليات الحماية المدنية

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