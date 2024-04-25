ماس كهربائي يتسبب في اندلاع حريق بوحدة سكنية بأسيوط

اندلع، منذ قليل، حريق هائل بوحدة سكنية "شقة" بتقسيم أولاد إلياس بشارع النيل حي شرق أسيوط، والتهم محتويات الشقة بالكامل دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بوحدة سكنية "شقة" بتقسيم اولاد الياس بشارع النيل دائرة القسم.

فرض كردون أمني وإخماد النيران

على الفور، انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في وحدة سكنية "شقة" ملك المدعو "صلاح.أ" نتيجة ماس كهربائي أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل دون وقوع خسائر بشرية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.