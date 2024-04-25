الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

ارتفاع نسبة توريد القمح للشون والصوامع الحكومية بأسيوط

القمح
القمح

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن ارتفاع نسبة توريد محصول القمح المحلى موسم 2024 إلى 12 ألفًا و378 طنًا بالمواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم.

وأكد اللواء عصام سعد تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد، وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها، خاصة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.


التنسيق والتعاون بين كل الجهات

ولفت إلى أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألفا و757 فدانا على مستوى المحافظة، تم حصاد 44 ألفا و280 فدانا حتى الآن، ومنذ بدء موسم الحصاد تم تشكيل لجان من مديريتي الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية؛ لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جهته، أوضح المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن كميات القمح الموردة فى تزايد، حيث تم توريد 752 طنا و10 كجم بشون البنك الزراعي المصري، و8631 طنا و747 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 2994 طن، و245 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر- مركز أبنوب، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 12 ألفا و378 طنا و2 كجم قمح.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نسبة توريد محصول القمح المحلى بالمواقع التخزينية التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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